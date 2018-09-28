Ещё
Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой в короткой программе на турнире Небельхорн Трофи.
"У Алины сейчас сложный момент, постолимпийский сезон, это всегда очень сложный переход, но здорово, что она в хорошей форме. Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать, она в конкурентоспособной форме", — цитирует Авербуха ТАСС.
Специалист отметил, что после Олимпийских игр опаснее всего потерять мотивацию. По мнению Авербуха, это произошло с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой.
По итогам короткой программы Загитова набрала 79.93 балла, что является лучшим результатом с тех пор, как летом 2018 года конгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ) изменил систему начисления баллов.
"Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда — первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны", — отметил Авербух.
Ранее Загитова рассказала о трудностях перед стартом сезона.
Газета.Ru: последние новости
Авербух посоветовал не обращать внимание на рекорд Загитовой Бутырская: у Медведевой пропала легкость Россиянка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы в Японии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе променяла дочь на Загитову48
Головин шокировал Францию45
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской71
USADA оправдало провалившего допинг-тест легкоатлета1
Российские дзюдоисты «опозорились» перед Путиным317
Видео
00:24
Тутберидзе променяла дочь на Загитову
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
00:43
Раскрыта личность любовницы Глушакова
Футбол
01:00
Жена Аршавина ответила на дерзость Барановской
Футбол
02:02
Хоккеист умер во время матча в Москве
Хоккей
01:13
FIFA готовит реформу футбола
Футбол
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение