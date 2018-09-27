Сотскова выступит в составе сборной Европы в Японии

Россиянка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы в Японии

На турнире Japan Open соревнуются сборные Северной Америки, Европы и Японии. На соревнованиях представлено только одиночное катание, мужчины и женщины покажут произвольные программы.

Кроме Сотсковой в сборную Европы вошла также олимпийская чемпионка Алина Загитова

Турнир состоится 6 октября.

Ранее фигуристка Загитова заявила, что для первого раза она откатала неплохо.