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Сотскова выступит в составе сборной Европы в Японии
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Россиянка Сотскова заменит Костнер в составе сборной Европы в Японии 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Мария Сотскова заменит итальянку Каролину Костнер в составе сборной Европы на турнире по фигурному катанию Japan Open в Сайтаме, сообщает "РИА Новости".
На турнире Japan Open соревнуются сборные Северной Америки, Европы и Японии. На соревнованиях представлено только одиночное катание, мужчины и женщины покажут произвольные программы.
Кроме Сотсковой в сборную Европы вошла также олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Турнир состоится 6 октября.
Ранее фигуристка Загитова заявила, что для первого раза она откатала неплохо.
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