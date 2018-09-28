Тарасова оценила выступление Загитовой

Тарасова осталась недовольна оценками судей после проката Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что судьи занизили оценке за прокат олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Спортсменка открыла новый сезон выступлением на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по новой системе оценок Grade of Execution) „+3“ — „+4“… Иногда я их не понимаю», — заявила Тарасова.

Она отметила, что не увидела у Алины недокрутов. Знаменитый тренер осталась в недоумении, почему данный каскад не оценили на максимально возможные «+5». Татьяна Анатольевна считает, что Загитова в прокате лучше всего исполнила этот элемент.

«…лучше никто в мире его не делал», — заключила Тарасова.

Заслуженный деятель искусств России выразила мнение, что российская фигуристка выступила замечательно.

«Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов», — заметила она.

16-летняя Алина Загитова 27 сентября в новом сезоне-2018/19 впервые приняла участие в официальных соревнованиях и стала первой после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Девушка получила за свое выступление 79,93 балла и таким образом побила мировой рекорд.

Загитова является золотым призером зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в индивидуальных соревнованиях. Также она получила серебряную медаль, выступив на Играх в командном зачете за сборную РФ.