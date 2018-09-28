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Тарасова оценила выступление Загитовой
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Тарасова осталась недовольна оценками судей после проката Загитовой 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что судьи занизили оценке за прокат олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Спортсменка открыла новый сезон выступлением на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».
«За первый каскад лутц — риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы. Судьи ей поставили (по новой системе оценок Grade of Execution) „+3“ — „+4“… Иногда я их не понимаю», — заявила Тарасова.
Она отметила, что не увидела у Алины недокрутов. Знаменитый тренер осталась в недоумении, почему данный каскад не оценили на максимально возможные «+5». Татьяна Анатольевна считает, что Загитова в прокате лучше всего исполнила этот элемент.
«…лучше никто в мире его не делал», — заключила Тарасова.
Заслуженный деятель искусств России выразила мнение, что российская фигуристка выступила замечательно.
«Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов», — заметила она.
16-летняя Алина Загитова 27 сентября в новом сезоне-2018/19 впервые приняла участие в официальных соревнованиях и стала первой после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy. Девушка получила за свое выступление 79,93 балла и таким образом побила мировой рекорд.
Загитова является золотым призером зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане в индивидуальных соревнованиях. Также она получила серебряную медаль, выступив на Играх в командном зачете за сборную РФ.
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Загитова установила новый мировой рекорд в Германии «Я совершила много ошибок». Медведева оценила выступление на первых соревнованиях сезона Тарасова осталась недовольна оценками судей после проката Загитовой
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