Плюс 35 баллов: как Загитова затмила Медведеву

Олимпийская чемпионка Алина Загитова победила на турнире в Германии и установила абсолютный мировой рекорд по баллам. Спортсменке не помешали даже быстрый рост и смена музыкального оформления выступлений. «Газета.Ru» рассказывает о триумфе ученицы Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова победила на турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy — 2018, который проходит в эти дни в немецком городе Оберстдорф.

Открывавшая для себя соревновательный сезон олимпийская чемпионка Пхенчхана получила за произвольную программу 158,50 балла и 238,43 очка в сумме. Эти показатели стали самыми высокими после прошедшего в июне 2018 года конгресса Международного союза конькобежцев (ИСУ), на котором изменили систему оценивания спортсменов.

Таким образом, Загитова стала абсолютной мировой рекордсменкой.

Алина выиграла соревнования в Германии с огромным отрывом. Почти в 30-ти баллах позади россиянки расположилась японка Маи Михара (209,22), а бронза — у представительницы Бельгии Луны Хендрикс (204,16).

Кстати, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем первом турнире после ухода от Тутберидзе — Autumn Classic International, который прошел неделю назад в канадском Оквилле, — набрала почти на 35 баллов меньше, чем Загитова — «всего» 204,89.

Алина предстала в произвольной программе в новом для себя образе. Спортсменка выступала под музыку из оперы «Кармен». Как отмечал хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз, после выигранной Олимпиады девушка повзрослела и теперь готова к более женственным программам.

С момента победы в Корее Загитова выросла на семь сантиметров, однако это не помешало 16-летней ученице Этери Тутберидзе чисто исполнить все элементы.

Спортсменке удались двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной сальхов, двойной аксель, каскады из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, а также одиночный тройной флип.

До этого мировой рекорд в произвольной программе принадлежал 16-летней японке Рике Кихире (147,37), а лучшая сумма баллов была у еще одной ученицы Тутберидзе — 14-летней Александры Трусовой (221,44).

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что Загитовой, несмотря на успешное выступление, еще есть над чем работать.

«Мы очень рады за Алину. Несмотря на то, что это начало сезона, ей удалось показать очень хорошее катание как в короткой, так и в произвольной программах.

Конечно, есть над чем поработать в будущем, но до чемпионата мира еще полгода.

Хочу пожелать ей удачи на дальнейших стартах», — цитирует руководителя отечественного фигурного катания ТАСС

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова положительно оценила выступление ученицы Тутберидзе.

«Думаю, что для первого старта в новом сезоне после Олимпийских игр Алина выступила совершенно блистательно», — цитирует Тарасову «РИА Новости». — Даже каскад «лутц + риттбергер» она сделала во второй половине программы, после каскада «лутц + тулуп». Это мастерски! Произвольная программа ей нравится, и она чувствует эту музыку. Конечно, работа хореографов и тренера налицо. Музыка из «Кармен», мне кажется, очень правильная для нее после «Дон Кихота».

Также авторитетный специалист увидела большой прогресс в выступлениях Алины после контрольных прокатов сборной России, которые прошли в начале сентября.

«Есть, над чем работать, как и каждому, но минусы (по системе Grade of Execution) ей ставить не за что. Только плюсы, в зависимости от того, какими были выезды после прыжков. А выезды у нее все очень сложные, с переходом в другие элементы, складывается целая серия. И это очень мне нравится.

Сегодня видно, что она прибавила после контрольных прокатов, что очень важно. Алина показывает, что она лучшая, и доказывает это не пустой болтовней, а делом.

Поздравляю с этой работой всю команду Этери Тутберидзе и, конечно, Алину. Справилась», — заключила Тарасова.

Отметим, что на турнире в Германии присутствовала сама Тутберидзе. Тренер Загитовой решила лично поддержать свою ученицу, хотя в это же время в чешской Остраве в танцах на льду выступала ее родная дочь.

15-летняя Диана Дэвис в паре с 19-летним Глебом Смолкиным смогла завоевать бронзу на юниорском этапе Гран-при — дебютном соревновании столь высокого уровня для молодого дуэта.