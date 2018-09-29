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Русский миллиардер ухаживал за финской фигуристкой
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Финская фигуристка поделилась подробностями ухаживаний русского миллиардера 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Фигуристка Киира Корпи рассказала, как в 2009 году за ней ухаживал российский миллиардер. Ее слова приводит HBL.
Корпи была приглашена на российское телевидение, после съемок ее отвезли в загородный дом. Там с 20-летней фигуристкой познакомился миллиардер, который сказал, что съемки были лишь предлогом привезти ее в Россию.
«Он мог бы быть моим отцом», — заявила финка.
Корпи рассказала, что миллиардер устраивал ей путешествия и подарил автомобиль Audi R8 стоимостью 300 тысяч евро. Спортсменка отказалась, однако мужчина прислал подарок в Финляндию. Машину оформили на сестру Кииры и через несколько лет продали.
«Хотя я была против этого общения с самого начала, но должна признаться, что немного разочаровалась, когда эти приключения закончились», — отметила она.
Корпи — серебряный (2012) и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2007 и 2011 годы), а также пятикратная чемпионка Финляндии.
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