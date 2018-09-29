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Загитова сделала заявление после триумфа
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Загитова сделала заявление после триумфа 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свою победу на турнире в Германии.
«Оцениваю хорошо, но всегда есть куда стремиться, потому что ни одно выступление не может быть идеальным, случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощенно кататься. Думаю, со временем это придет», — сказала она, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Спортсменка призналась, что волновалась перед выходом на лед. Однако то, что она выступала последней, не добавило нервозности.
«Я люблю последний стартовый номер, люблю последней выходить на лед. Для меня так спокойнее. Но дело не в стартовом номере. Мне просто нравится кататься».
Как считает Загитова, для первого раза она каталась неплохо.
«Я скучала по этим соревновательным ощущениям, адреналину, потому что в жизни мне этого не хватает. На соревнованиях все это выплескивается и мне сразу становится легче», — отметила она.
Как подчеркнула фигуристка, после двух недель отпуска ей необходимо было «нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему».
«У меня в этом сезоне все новое — программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть», — сказала она.
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