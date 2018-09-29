Ещё
Сотникова выступила против четверных в женском катании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотникова выступила против четверных в женском катании 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова рассказала, почему выступает против превалирования четверных прыжков в фигурном катании. При этом 22-летняя спортсменка исходила из собственного опыта.
«Да, я сужу по собственному примеру: после Олимпиады немного поправилась и просто перестала чувствовать собственное тело. Привыкать и учиться заново — тяжело и долго. Нужны железные нервы и стальной характер для подобных прыжков», — цитирует Сотникову Russia today.
Ко всему прочему, по мнению Аделины, четверные прыжки лишают фигурное катание присущего этому виду спорта изящества.
«Я за то, чтобы при просмотре соревнований зритель имел возможность насладиться катанием. И не только зритель, но и сам спортсмен. Четверной прыжок накладывает нюансы на исполнение. Ты едешь по катку, как машина, начинаешь загружать в себе свои следующие действия», — отметила Сотникова.
В заключении Аделина предположила, что в дальнейшем четверные исчезнут из женского одиночного катания. Если кто и будет их прыгать на Олимпиаде 2022 года, уверяет Сотникова, так это фигуристки не старше 16 лет.
Ранее News.ru сообщал, что в сентябре Сотникова заявила о своём пропуске текущего сезона.
News.ru: последние новости
Противостояние Загитовой и Медведевой Финская фигуристка отказала российскому миллиардеру Загитова побила все рекорды на турнире в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть гонщика на трассе скрыли ради продолжения шоу22
Сотникова прервала молчание11
Над лучшей командой мира нависла угроза2
Загитова сделала заявление после триумфа16
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление35
Видео
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
00:24
Загитова совершила невероятное
Фигурное катание
00:24
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
Фигурное катание
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение