Сотникова выступила против четверных в женском катании

Чемпионка Олимпиады-2014 Аделина Сотникова рассказала, почему выступает против превалирования четверных прыжков в фигурном катании. При этом 22-летняя спортсменка исходила из собственного опыта.

«Да, я сужу по собственному примеру: после Олимпиады немного поправилась и просто перестала чувствовать собственное тело. Привыкать и учиться заново — тяжело и долго. Нужны железные нервы и стальной характер для подобных прыжков», — цитирует Сотникову Russia today

Ко всему прочему, по мнению Аделины, четверные прыжки лишают фигурное катание присущего этому виду спорта изящества.

«Я за то, чтобы при просмотре соревнований зритель имел возможность насладиться катанием. И не только зритель, но и сам спортсмен. Четверной прыжок накладывает нюансы на исполнение. Ты едешь по катку, как машина, начинаешь загружать в себе свои следующие действия», — отметила Сотникова.

В заключении Аделина предположила, что в дальнейшем четверные исчезнут из женского одиночного катания. Если кто и будет их прыгать на Олимпиаде 2022 года, уверяет Сотникова, так это фигуристки не старше 16 лет.

Ранее News.ru сообщал, что в сентябре Сотникова заявила о своём пропуске текущего сезона.