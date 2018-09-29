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Сотникова дала совет Дзюбе
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Сотникова дала совет Дзюбе 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова посоветовала нападающему сборной России по футболу Артёму Дзюбе, как перенести излишнюю популярность.
«Артём старше меня, к тому же он мужчина. У нас изначально разная психология и восприятие успеха. Но в чём-то мы, возможно, схожи. Наблюдаю за ним в социальных сетях. Он, как и я, открытый человек, отдающий себя людям. Но у него есть семья и дети, где он может восполнить потерянные силы и зарядится энергией. Даже не знаю, что могу ему пожелать. Наверное, просто продолжать в том же духе», — заявила спортсменка в интервью RT.
Ранее Сотникова призналась, что у неё не выросла корона на голове.
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Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече Сотникова о популярности, революции в фигурном катании и ЧМ по футболу Финская фигуристка рассказала об ухаживаниях российского миллиардера
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