Трогательная встреча Тутберидзе с дочерью умилила фанатов

Отечественные фигуристы прилетели в Россию после участия в турнире Nebelhorn Trophy, сообщает "Советский спорт"

В момент прибытия в аэропорт камеры запечатлели тренера Этери Тутберидзе , принимающую цветы от поклонников, а также ее дочь Диану Дэвис, которая подошла к матери и попала в теплые объятия. Кадры встречи Тутберидзе с дочерью опубликованы в инстаграме @teamzagitova.

На турнире Nebelhorn Trophy, который прошел в Германии, ученица Тутберидзе Алина Загитова завоевала золотую медаль.

Дэвис также является фигуристкой и выступает в танцах на льду.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров.