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Встреча Тутберидзе с дочерью умилила фанатов
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Трогательная встреча Тутберидзе с дочерью умилила фанатов 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Отечественные фигуристы прилетели в Россию после участия в турнире Nebelhorn Trophy, сообщает "Советский спорт".
В момент прибытия в аэропорт камеры запечатлели тренера Этери Тутберидзе, принимающую цветы от поклонников, а также ее дочь Диану Дэвис, которая подошла к матери и попала в теплые объятия. Кадры встречи Тутберидзе с дочерью опубликованы в инстаграме @teamzagitova.
На турнире Nebelhorn Trophy, который прошел в Германии, ученица Тутберидзе Алина Загитова завоевала золотую медаль.
Дэвис также является фигуристкой и выступает в танцах на льду.
Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе выиграла Гран-при среди юниоров.
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