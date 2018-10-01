Подальше от Загитовой: Канада и Франция для Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчахне в женском фигурном катании Евгения Медведева после поражения на канадском челленджере от американки Брэди Теннелл выступит в конце октября и ноября на двух этапах Гран-при в Канаде и Франции.

Сезон-2018/19 начался для Евгении Медведевой не лучшим образом. Сначала экс-прима женского фигурного катания, утратившая этот статус после двух лет доминирования во время олимпийской кампании предыдущего сезона из-за собственной травмы и яркого перфоманса взошедшей звезды Алины Загитовой, упала в произвольной программе в начале сентября на контрольном прокате в столичном «Мегаспорте», а затем не смогла выиграть канадский челленджер.

Там спортсменка, весной перешедшая от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру , впервые в своей карьере проиграла не представительнице России, отдав первую строчку американке Брэди Теннел.

На Autumn Classic International Медведева лидировала после короткой программы, но неудачно откатала произвольную и уступила представительнице США 1,52 по сумме баллов.

Следующие выступления теперь уже подопечной Орсера, тренирующейся и проживающей в Торонто, состоятся на этапах Гран-при.

Сначала Евгения откатает на этапе Skate Canada в Лавале с 26 по 28 октября, а с 23 по 25 ноября выступит на Internationaux de France в Гренобле.

Примечательно, что ни на одном из них она не встретится со своей главной конкуренткой, олимпийской чемпионкой в женском катании Алиной Загитовой, совсем чуть-чуть выигравшей в Пхенчхане-2018 и оставшейся после этого работать под руководством Тутберидзе.

Загитова выступит в начале ноября в Финляндии, а затем перед французским этапом на московском Rostelecom Cup.

Из россиянок на первых соревнованиях соперницами Медведевой станут Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева , а на втором — Станислава Константинова и Мария Сотсоква.

Впрочем, если обойдется без форс-мажоров, то ничто не помешает Медведевой и Загитовой пересечься на суперфинале Гран-при, где они и должны будут разыграть главный трофей серии.

При этом с одной ученицей Тутберидзе Евгении предстоит встретиться еще в Канаде — туда приедет казахстанская фигуристка Елизавета Турсынбаева.

Также на Skate Canada выступят канадка Габриэль Дэйлманн, японка Вакаба Хигучи и американка Мэрайя Белл.

Куда представительнее будет состав во Франции, где соберутся все та же Теннелл, итальянка Каролина Костнер , а также японки Марин Хонда, Рика Кихира и Маи Михара.

Сама Медведева недавно дала интервью Golden Skate, в котором рассказала, о том, как осваивалась в Канаде после переезда из России.

«В Канаде все по-другому. Во-первых, было сложно из-за смены языка. В первые недели, когда тренеры говорили мне о моих ошибках или просто общались со мной, я отвечала им: «Помедленнее, пожалуйста». Было сложно, я чувствовала, что уровень сахара в крови падает, потому что я слишком много думаю, — поведала россиянка.

— Но сейчас я чувствую себя свободно. Я не заставляю себя понимать каждое слово, теперь это происходит само.

Иногда я по-настоящему скучаю по России. Скучаю по русской еде, но тут в Канаде у нас есть русские магазины, где можно купить и еду, и другие русские вещи. У меня есть в России друзья, я очень по ним скучаю, тоскую по моей бабушке, по собаке — они все еще там. Надеюсь, что увижусь со всеми, когда вернусь в Москву для работы или выступлений».

О впечатлениях от первого этапа жизни Медведевой в Торонто поделилась канадская олимпийская чемпионка в парном катании Меган Дюамель

«Мне всегда нравилось ее катание. Я неплохо знаю Женю, как человека, знакома с ее мамой и очень люблю общаться с ними обеими. Всегда восхищалась тем, как Медведева катается — с тех самых пор, как она была юниоркой. Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали.

Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени. Я сейчас даже не имею в виду то, что в ее жизни изменилось слишком много всего. Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась. Я знаю это, поскольку мы в апреле выступали в одном шоу. Все, что на тот момент могла делать Женя — это базовые шаги и базовые же вращения. И даже это доставляло ей видимую сложность», — цитирует Дюамель «Р-Спорт».

— Когда человек столько времени катается без прыжков, вернуться к обычному катанию крайне трудно. Она сделала это. Сделала блестяще — это я говорю, как человек, который наблюдал за ее тренировками. Ей удалось не просто сохранить технику, но улучшить ее. Прыжки стали по-настоящему большими, да и в целом Женя выглядит сильнее.