Российская фигуристка Туктамышева победила на турнире в Финляндии

Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» — Finlandia Trophy в финском Эспоо.

По итогам двух прокатов 21-летняя россиянка набрала 202,85 балла — 73,83 за короткую и 129,02 за произвольную программы.

Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева — 200,74. Тройку замкнула фигуристка из Финляндии Вивека Линдфорс — 187,19 балла.

Другая россиянка — Станислава Контантинова — с результатом в 187,13 балла, заняла четвёртое место.