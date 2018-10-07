Туктамышева победила на турнире в Финляндии

Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире серии «Челленджер» — Finlandia Trophy в финском Эспоо.
По итогам двух прокатов 21-летняя россиянка набрала 202,85 балла — 73,83 за короткую и 129,02 за произвольную программы.
Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева — 200,74. Тройку замкнула фигуристка из Финляндии Вивека Линдфорс — 187,19 балла.
Другая россиянка — Станислава Контантинова — с результатом в 187,13 балла, заняла четвёртое место.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе.