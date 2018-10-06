Загитова повергла в шок результатом в Японии

ТАСС. 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на командном турнире Japan Open, сообщает

Загитова выступала последней среди девушек, ее произвольная программа шла под музыку «Кармен».

Выступление российской фигуристки судьи оценили в 159,18 балла, таким образом она обновила свой же рекорд в 158,50 балла, который установила в конце сентября на турнире в Германии.

Перед началом сезона Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел судейскую систему фигурного катания, «обнулив» все установленные ранее мировые рекорды.