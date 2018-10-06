Ученица Тутберидзе вошла в историю фигурного катания

Юниорка Щербакова впервые прыгнула два четверных лутца

Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в историю фигурного катания, выполнив два четверных лутца в одной программе. Один из прыжков она сделала в каскаде с тройным тулупом.

14-летняя спортсменка выполнила элементы в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Она же и одержала победу, набрав 159,43 балла. По сумме за короткую и произвольную программы Щербакова получила 227,27 баллов.

Второе место заняла Елизавета Нугуманова с суммой 200,51 балла. Третьей стала Мария Талалайкина (198,86).