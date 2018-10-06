Ещё
Ученица Тутберидзе вошла в историю фигурного катания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юниорка Щербакова впервые прыгнула два четверных лутца 

News.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: vk.com/shcherbakova_anna
Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в историю фигурного катания, выполнив два четверных лутца в одной программе. Один из прыжков она сделала в каскаде с тройным тулупом.
14-летняя спортсменка выполнила элементы в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Она же и одержала победу, набрав 159,43 балла. По сумме за короткую и произвольную программы Щербакова получила 227,27 баллов.
Второе место заняла Елизавета Нугуманова с суммой 200,51 балла. Третьей стала Мария Талалайкина (198,86).
Анна Щербакова тренируется у тренера Этери Тутберидзе.
News.ru: последние новости
В Москве ограбили салон красоты Сотниковой Судья остановил прокат российских фигуристов Российские фигуристы выиграли турнир в Финляндии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин рассказал о покрашенном после Басты поле2
Нурмагомедова женили на Бузовой6
Глава UFC объяснил инцидент с Макгрегором и Нурмагомедовым2
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой8
Загитова повергла в шок результатом в Японии18
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение