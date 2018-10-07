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Туктамышева выиграла турнир в Финляндии
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Туктамышева выиграла турнир в Финляндии 

Вести ФМ + ещё 5 3 часа назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на турнире в Финляндии. 21-летняя спортсменка стала третьей в произвольной программе. Она уступила казахстанской фигуристке Элизабет Турсынбаевой и финке Вивеке Линдфорс. По сумме баллов Туктамышева стала первой. Россиянка Станислава Константинова — на четвертом месте.
Турсынбаева ранее работала с канадским тренером Брайаном Орсером, но в межсезонье перешла к российской специалистке Этери Тутберидзе. Сотрудничество с ней рассчитано до Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Ранее на турнире в Финляндии победу в мужском одиночном катании одержал россиянин Михаил Коляда, а в соревнованиях спортивных пар первое место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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