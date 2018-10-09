Медведева прояснила скандал вокруг Загитовой

«Я не говорила Тутберидзе, что Загитову нужно было еще год держать в юниорах. Я точно не помню, но даже если и сказала что-то похожее, то точно имела в виду не это», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».

Медведева заявила, что считает судейство на Олимпиаде в Пхенчхане справедливым, а золотую медаль Загитовой заслуженной.

«Я видела, как Алина работала все это время. Она очень много трудилась. Не знаю, почему многие решили, что судейство было несправедливым», — сказала Медведева.