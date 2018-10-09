Медведева прояснила скандал вокруг Загитовой 

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о том, что просила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе подержать Алину Загитову в юниорах еще год.
«Я не говорила Тутберидзе, что Загитову нужно было еще год держать в юниорах. Я точно не помню, но даже если и сказала что-то похожее, то точно имела в виду не это», — цитирует фигуристку «Спорт-Экспресс».
Медведева заявила, что считает судейство на Олимпиаде в Пхенчхане справедливым, а золотую медаль Загитовой заслуженной.
«Я видела, как Алина работала все это время. Она очень много трудилась. Не знаю, почему многие решили, что судейство было несправедливым», — сказала Медведева.
Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золото, Евгения Медведева — серебро. По окончании сезона Медведева объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.