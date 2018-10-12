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Личное фото Загитовой вызвало дискуссию
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Личное фото Загитовой вызвало восторг 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонники сошлись в одном: Алина — красавица.
Поводом для дискуссии стала фотография Загитовой, на которой ей около 10 лет. Маленькая Алина запечатлена на снимке в костюмчике, очень похожем на тот, в котором спортсменка выступает в последнее время.
Обсуждение развернулось вокруг цветка в волосах маленькой Алины. Фанаты не сошлись во мнениях о том, стоит ли сегодня фигуристке добавить такой аксессуар к своему имиджу. "Мне не хватило аксессуара в волосах взрослой Алины, а у маленькой Алины он как раз есть", — написала одна из поклонниц таланта фигуристки. Комментаторы тут же взялись объяснять, почему повзрослевшая Загитова не нуждается в такой детали образа.
Но главное — все просто в восхищении. "Красавица наша неземная. Малявкой была уже со свободолюбивым взглядом, ух", "Алина купается в этой программе! Браво!", — на все лады расхваливают комментаторы любимую спортсменку.
Алина Загитова недавно с триумфом выступила на турнире в Германии, установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себя немецкую публику, напоминает EG.ru. Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление: спортсменка предстала в образе Лары Крофт, в обтягивающем костюме и кожаной косухе. Зрители выражали свое одобрение бурными аплодисментами на протяжении всей программы.
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