Личное фото Загитовой вызвало дискуссию

Личное фото Загитовой вызвало восторг

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova) 11 Окт 2018 в 10:47 PDT Фанаты Алины Загитовой развернули бурную дискуссию вокруг новой публикации в Instagram фигуристки. Несмотря на разнообразие мнений, все поклонники сошлись в одном: Алина — красавица.

Поводом для дискуссии стала фотография Загитовой, на которой ей около 10 лет. Маленькая Алина запечатлена на снимке в костюмчике, очень похожем на тот, в котором спортсменка выступает в последнее время.

Обсуждение развернулось вокруг цветка в волосах маленькой Алины. Фанаты не сошлись во мнениях о том, стоит ли сегодня фигуристке добавить такой аксессуар к своему имиджу. "Мне не хватило аксессуара в волосах взрослой Алины, а у маленькой Алины он как раз есть", — написала одна из поклонниц таланта фигуристки. Комментаторы тут же взялись объяснять, почему повзрослевшая Загитова не нуждается в такой детали образа.

Но главное — все просто в восхищении. "Красавица наша неземная. Малявкой была уже со свободолюбивым взглядом, ух", "Алина купается в этой программе! Браво!", — на все лады расхваливают комментаторы любимую спортсменку.