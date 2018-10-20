Медведева не будет мстить Загитовой. Только Тутберидзе. Ждать осталось недолго

Евгении Медведевой есть что доказывать. Есть кому. Есть шанс на это… И уже нет дороги назад.

В США стартовал первый серьёзный турнир по фигурному катанию в сезоне 2018/19 — серия Гран-при. А это значит, что две лучшие фигуристки мира Евгения Медведева и Алина Загитова начинают новую битву. В конце декабря они наверняка встретятся на одном льду.

Если Медведева победит, то вернёт себе звание королевы мирового фигурного катания. А если проиграет… Даже страшно подумать, что может быть дальше.

Великолепная шестёрка и финал

В том, что касается формата соревнований всё привычно: в календаре шесть этапов, которые пройдут в США, Канаде, Финляндии, Японии, России и Франции, и финал, который вернёт лучших фигуристов мира в Канаду, но на сей раз не в Лаваль, а в Ванкувер. Каждый участник турнира может принять участие максимум в двух предварительных этапах. Шесть участников, набравшие в итоге большую сумму, будут бороться за медали в финале Гран-при.

Российские фигуристы традиционно будут иметь достаточно большое представительство на главном турнире первой половины сезона. Скромнее всего дела у нас обстоят в танцах на льду: в отсутствие Екатерины Бобровой Дмитрия Соловьёва , россияне, скорее всего, будут наблюдать за сражениями лидеров со стороны. В мужском катании, как показывает практика, тоже будет непросто: наши лучшие фигуристы вполне могут зацепиться за медаль в рамках отдельного этапа и даже выйти в финал, но с борьбой за итоговую призовую тройку вряд ли сложится.

В парном катании Евгения Тарасова Владимир Морозов будут подтверждать статус лидеров сборной России, а все остальные к ним тянуться. Уровень конкуренции довольно высок, но Тарасовой и Морозову по силам включиться в борьбу за самые высокие места.

Медведева возвращается

А главная интрига турнира сезона, конечно, спрятана в женском катании. Мало того, что зрители смогут наслаждаться выступлениями целой плеяды талантливых россиянок, так ещё и на лёд вернётся Евгения Медведева. За новым витком её противостояния с Алиной Загитовой, который будет продолжаться до начала декабря, все будут следить особенно внимательно.

Если кто-то провёл в капсуле времени целый год, и не видел того, что произошло в женском фигурном катании в 2018-м, напомним. Евгения Медведева в начале олимпийского сезона была главным претендентом на золото Игр в Пхёнчхане, однако упустила его в сражении со своей юной соперницей Загитовой, с которой они вместе тренировались у Этери Тутберидзе . Вскоре после главного поражения Медведевой в карьере она пошла на разрыв с тренером и сделала крутой поворот в своей карьере: уехала жить и тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру . Речи о смене флага не идёт, сама Евгения периодически это подчёркивает. Так что две лучшие фигуристки планеты — по-прежнему представительницы России. И это не может не радовать.

Сами Женя и Алина не испытывают друг к другу никакой неприязни. Они конкурентки только на льду. И, пожалуй, Медведева будет стараться доказать всё не столько Загитовой, сколько именно Тутберидзе, расставание с которой определённо получилось скомканным и не очень красивым.

Коньки наточены и зашнурованы, и пришло время делать первые шаги в новом противостоянии. Вопрос лишь в том — а готова ли Медведева показать сейчас лучшее катание в своей жизни?

Сначала заочная, потом — очная

Пока на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. На сентябрьском турнире «Осенняя классика» Медведева не показала чего-то выдающегося и впервые проиграла не россиянке на международных стартах: на первое место вырвалась американка Брейди Теннел. Но тот турнир нельзя считать показательным в полной мере — то был всего лишь разгон, разминка перед боем.

С другой стороны, Алина Загитова на предсезонных турнирах выступала более уверенно. На турнире Nebelhorn Trophy она установила мировой рекорд. Впрочем, после перехода на новую систему оценок и обнуления лучших результатов это получилось само собой. А затем на Japan Open Загитова чуть менее чем на балл превзошла собственное достижение и рекорд обновила.

Первой в сражение вступит Евгения Медведева — она покажет себя на этапе Гран-при в канадском Лавале, а через неделю в Хельсинки выступит Загитова. Она же порадует зрителей на домашнем этап в Москве, а Медведева второй раз выступит в конце ноября во французском Гренобле. Практика разведения лидеров команды по разным этапам — дело обычное, удивляться этому не стоит. Зато все болельщики нагуляют аппетит перед решающим противостоянием.

В том, что обе спортсменки дойдут до Финала Гран-при, если не случится никакого форс-мажора, сомнений нет. Вопрос — в какой форме и с каким эмоциональным фоном. Если у Медведевой многое будет получаться, то она на кураже в очном противостоянии сможет вернуть себе лидерство в женском катании. Но если нет, то последствия для двукратной чемпионки мира могут быть очень серьёзными. Речь может пойти об угасании звезды на спортивном небосклоне.

Если не побеждать в этом сезоне, то дальше будет только сложнее. На подходе уже новое поколение фигуристок, воспитанных Тутберидзе. Сражаться с ними будет почти невозможно.