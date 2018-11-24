Хакеры взломали Instagram-аккаунт Туктамышевой и требуют с нее денег

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожаловалась на кибер-атаку на свой аккаунт в инстаграме. Также фигуристка заявила о том, что хакеры вымогают у нее деньги. Об этом сообщает "Советский спорт". "Мою персональную страницу взломали. Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответил пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так. Не на ту нарвался", — написала Туктамышева у себя в твиттере. Ранее 21-летняя фигуристка рассказала о новом выученном каскаде.