Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, Медведева — третья

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при, который проходил в канадском Лавале. По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91), выигравшая произвольную программу.

Туктамышева впервые с сезона-2014/15 завоевала золото этапа Гран-при, в предыдущий раз она побеждала на этапе в Китае, который прошел в ноябре 2014 года. Россиянка является чемпионкой мира и обладательницей золота чемпионата Европы 2015 года.