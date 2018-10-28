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Туктамышева победила на этапе Гран-при
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Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, Медведева — третья 

ТАСС + ещё 37 2 часа назад
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу на втором в сезоне этапе Гран-при, который проходил в канадском Лавале. По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя спортсменка набрала 203,32 балла.
Второе место по итогам двух программ заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91), выигравшая произвольную программу.
Туктамышева впервые с сезона-2014/15 завоевала золото этапа Гран-при, в предыдущий раз она побеждала на этапе в Китае, который прошел в ноябре 2014 года. Россиянка является чемпионкой мира и обладательницей золота чемпионата Европы 2015 года.
Соревнованиями одиночниц завершилась программа этапа Гран-при в Канаде. Следующий этап пройдет в Хельсинки со 2 по 4 ноября, на данном этапе дебютирует в сезоне-2018/19 олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
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