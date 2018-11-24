Туктамышева заявила о взломе страницы в Instagram

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что ее страницу в Instagram взломали. По словам спортсменки, хакеры вымогают у нее деньги, сообщает РИА Новости

О случившемся она написала в своем Twitter

«Моя страница в Instagram была взломана. Я очень зла. Я уже написала в службу поддержки, но ответа пока не было», — сообщила Туктамышева.

Она также попросила у подписчиков совета, к кому обратиться в такой ситуации.

«Может быть, вы знаете кого-то, кто может мне помочь? Я хочу наказать этого парня, я не оставлю все это просто так: он потребовал денег и хочет запугать меня. Но он связался не с той девчонкой», — написала она.

В комментариях к записи фигуристка также написала, что ей было предложено перевести деньги в Турцию.

В данный момент страница спортсменки в Instagram недоступна.