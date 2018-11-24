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Туктамышева заявила о взломе страницы в Instagram 

Рамблер + ещё 373 9 часов назад
Фото: Reuters
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила, что ее страницу в Instagram взломали. По словам спортсменки, хакеры вымогают у нее деньги, сообщает РИА Новости.
О случившемся она написала в своем Twitter.
«Моя страница в Instagram была взломана. Я очень зла. Я уже написала в службу поддержки, но ответа пока не было», — сообщила Туктамышева.
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Она также попросила у подписчиков совета, к кому обратиться в такой ситуации.
«Может быть, вы знаете кого-то, кто может мне помочь? Я хочу наказать этого парня, я не оставлю все это просто так: он потребовал денег и хочет запугать меня. Но он связался не с той девчонкой», — написала она.
В комментариях к записи фигуристка также написала, что ей было предложено перевести деньги в Турцию.
В данный момент страница спортсменки в Instagram недоступна.
Фигурное катание
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