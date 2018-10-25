Что повлияло на решение Медведевой продолжить карьеру

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение поучаствовать в Олимпиаде 2022 года после упущенной золотой медали на Играх 2018-го. Об этом она рассказала японскому каналу TV Asahi

По ее словам, узнав, какие оценки поставили ей судьи, она «поняла», что не перестанет соревноваться еще по меньшей четыре года.

«Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь», — призналась она.

В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева стала второй, уступив золото другой россиянке — Алине Загитовой.