Ещё
Что повлияло на решение Медведевой продолжить карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что повлияло на решение Медведевой продолжить карьеру 

Рамблер + ещё 1 17 часов назад
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла решение поучаствовать в Олимпиаде 2022 года после упущенной золотой медали на Играх 2018-го. Об этом она рассказала японскому каналу TV Asahi.
По ее словам, узнав, какие оценки поставили ей судьи, она «поняла», что не перестанет соревноваться еще по меньшей четыре года.
«Все-таки хотелось бы стать лучше, так как ради этого я и меняю свою жизнь», — призналась она.
В индивидуальных соревнованиях фигуристок на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане Евгения Медведева стала второй, уступив золото другой россиянке — Алине Загитовой.
В мае Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, перешла к Брайану Орсеру и переехала в Канаду.
Во второй половине сентября в интервью РИА Новости Медведева заявила, что после серебра Олимпиады-2018 почувствовала желание изменить в себе «абсолютно все», так как ей казалось, будто она не сможет «нормально жить, если немедленно себя не поменяет».
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаев пожаловался на «порку»434
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
Кокорин расплакался в суде654
«Спартак» продлит контракт с Еременко
Дембеле нарушил устав «Барселоны»
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Происшествия
00:40
Мир обделил атлетов из России
Легкая атлетика Статьи
01:46
«Завтра нас не будет, а „Спартак“ останется»
Футбол Статьи
06:33
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
MMA Статьи
00:40
Авария эскалатора: фанаты ЦСКА судятся с министром Италии
Футбол Статьи
01:44
Разрушительный ливень добрался до «Волгоград Арены»
Футбол Общество
03:19
Покалеченные в метро россияне приготовили ответ
Футбол
00:26
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Футбол
04:43
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Легкая атлетика
05:15
«Я не змея»: Каррера простился со «Спартаком»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение