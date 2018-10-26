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Сотникова сравнила фигурное катание с хоккеем и футболом
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Сотникова сравнила фигурное катание с хоккеем и футболом 

Газета.Ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась по поводу развития фигурного катания и сравнила этот вид спорта с футболом и хоккеем, передает "Советский спорт".
Сотникова провела мастер-класс для маленьких фигуристов на Сахалине. Спортсменка отметила. что не имеет значения, в какой спорт отдавать ребенка, ведь каждый вид важен.
"Можно в любой вид спорта отдавать ребенка, чтобы он понимал, что это такое. Какая разница — фигурка, хоккей, футбол, баскетбол, все равно развиваешь тело, мозг, вестибулярный аппарат. Может, потом и не будешь олимпийским чемпионом или чемпионом мира, но тем не менее это всегда идет на пользу", — поделилась фигуристка.
Также она ответила на вопрос, что изменила бы, если бы стала губернатором.
"Я бы сделала мир лучше. Своими силами, своими возможностями. Продвигала бы свой вид спорта так же, как хоккей с футболом. Чтобы люди знали, что есть такое фигурное катание, где люди пашут с утра до ночи, и что это не легче, чем хоккей с футболом", — заключила она.
Ранее Туктамышева заявила, что дружбы между ней и Сотниковой никогда не было.
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