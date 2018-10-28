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Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при
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Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при в Канаде 

ТАСС + ещё 19 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Второй в сезоне этап проходит в городе Лавале.
За прокат произвольного танца россияне набрали 120,51 балла. По итогам двух танцев российская пара набрала 195,17 балла.
Первое место по итогам двух танцев заняла американская пара Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (200,76). Третьими стали канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, набравшие 186,97 балла.
Российский дуэт в составе Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина занял 10-е место. В активе фигуристов 147,99 балла.
Этап Гран-при в Канаде завершится в воскресенье.
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