Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при

Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Второй в сезоне этап проходит в городе Лавале.
За прокат произвольного танца россияне набрали 120,51 балла. По итогам двух танцев российская пара набрала 195,17 балла.
Первое место по итогам двух танцев заняла американская пара Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (200,76). Третьими стали канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, набравшие 186,97 балла.
Российский дуэт в составе Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина занял 10-е место. В активе фигуристов 147,99 балла.
Этап Гран-при в Канаде завершится в воскресенье.