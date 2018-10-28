Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми на этапе Гран-при в Канаде

Этап Гран-при в Канаде завершится в воскресенье.

За прокат произвольного танца россияне набрали 120,51 балла. По итогам двух танцев российская пара набрала 195,17 балла.

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