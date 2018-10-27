Медведева упала на этапе Гран‐при в Канаде

Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр Медведева набрала всего 60,83 балла, не выполнив каскад. Туктамышева без ошибок откатала программу.
Елизавета Туктамышева показала лучший результат сезона — 74,22 балла. 18-летняя Медведева набрала всего 60,83 балла. Причиной стал невыполненный каскад тройной флип — тройной тулуп, из-за которого спортсменка значительно потеряла в баллах.
21-летняя Туктамышева тренируется у Алексея Мишина. Спортсменка является чемпионкой мира и Европы 2015 года.
Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру перед стартом сезона. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы, дважды побеждала в финале Гран-при (2015/16 и 2016/17). В олимпийском сезоне Медведева пропустила финал Гран-при из-за травмы, после которой завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные медали Олимпийских игр (в командном и личным турнирах). Оба турнира Медведева проиграла другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой, которая проводила дебютный сезон на взрослом уровне.