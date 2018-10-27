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Авербух прокомментировал прокат Медведевой
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Авербух: «Я бы не назвал седьмое место Медведевой катастрофой. Сезон только начинается» 

SPORT24.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Медведева провалила короткую программу, ошибившись на тройном флипе, и заняла седьмое место.
«Было понятно, что этот сезон будет очень сложным, адаптационным. Но чудес не бывает. Мы все рассчитывали на чудо, что переход пройдет гладко. Главное, что Женя в строю. Прокат, конечно, надо считать неудачным. Седьмое место — не место чемпионки после короткой программы. Но я бы пока не называл это катастрофой, сезон только начинается. Еще все поправимо, надо просто идти и работать.
Программа, когда она исполняется чисто, смотрится и элементы звучат. Как только идут сбои и срывы, сразу и программа становится блеклой и неинтересной. Поэтому большой вес имеет именно исполнение. Я больших изменений, кроме того, что Женя физически повзрослела и жесты ее стали более осмысленные, объективно не заметил. Но Женя поменяла стиль, не побоялась. В нем она раньше не работала и давно хотела попробовать себя в разных амплуа. Это в любом случае плюс, что она ищет себя», — приводит слова Авербуха «360».
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