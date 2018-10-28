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Медведева поведала о звериных чувствах
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Медведева поведала о звериных чувствах 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что чувствовала себя «диким зверем» в день проката произвольной программы на этапе Гран-при в Канаде. Слова спортсменки приводит портал Golden Skate.
«Сегодня чувствовала себя диким зверем. Это ужасно, когда ты жалеешь сам себя. Для сознания и для тела в том числе. Я благодарю тренера Брайна Орсера, который помог мне с моим психологическим здоровьем так сильно», — отметила Медведева.
Ранее 28 октября россиянка стала первой в произвольной программе на канадском этапе Гран-при. Это позволило ей подняться с седьмого места, которое она занимала после короткой программы, на третье. Победительницей этапа стала еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.
В короткой программе Медведева показала худший результат в карьере. Россиянке не удались некоторые технические элементы. В частности, Медведева упала после исполнения тройного флипа.
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