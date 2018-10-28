Тарасова прокомментировала выступление Медведевой на этапе Гран-при в Канаде

Консультант сборной России по фигурному катанию и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление серебряной призёрки Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.

«Молодец, с возвращением! Она необыкновенная спортсменка! Хочется плакать! Каким кошмарным был день накануне — никто не спал и не ел. Теряли уверенность. И в субботу она откатала как умеет. Были ошибки, но это не важно — важно, что она в строю и будет бороться», — приводит слова специалиста Первый канал.

Она добавила, что теперь Медведевой необходимо научиться делать лутц с наружного ребра.

«Она сделала такой грандиозный шаг: серьёзный, тяжёлый и обидный для всех. Она знала, для чего это делает», — сказала Тарасова.

Медведева заняла третье место на Гран-при Канады, при этом после короткой программы она занимала седьмую позицию.

Ранее Медведева прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Канаде.