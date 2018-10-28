Тарасова накинулась на судей из-за Туктамышевой

Тарасова обвинила судей в воровстве после акселя Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что арбитры недооценили «чистейший аксель» российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на втором этапе «Гран-при Канады». Специалист заявила, что судьи — воры.

«Туктамышевой судьи поставили минус балл за чистейший аксель в 3,5 оборота. Они просто воры!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

После она добавила, что на месте тренера Лизы Алексея Мишина «подала бы протест».

«Такими оценками судьи истребляют из фигурного катания индивидуальности», — заключила тренер.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла второй этап «Гран-при» Skate Canada, набрав по сумме двух программ 203,32 балла.