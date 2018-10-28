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«Люди шугаются. Я вернула свою вторую личность»
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Евгения Медведева: Я вернула свою вторую личность. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем психологическом состоянии во время произвольной программы на Skate Canada.
Медведева заявила о готовности к ошибкам и неудачам
— С моральной стороны я очень довольна.
Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек.
Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно, — сказала Медведева в эфире телеканала "Матч ТВ".
Евгения Медведева заняла третье место на канадском этапе Гран-при. Победу одержала ее соотечественница Елизавета Туктамышева.
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