«Люди шугаются. Я вернула свою вторую личность»

Евгения Медведева: Я вернула свою вторую личность. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем психологическом состоянии во время произвольной программы на Skate Canada. Медведева заявила о готовности к ошибкам и неудачам — С моральной стороны я очень довольна. Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек. Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно, — сказала Медведева в эфире телеканала "Матч ТВ". Евгения Медведева заняла третье место на канадском этапе Гран-при. Победу одержала ее соотечественница Елизавета Туктамышева.