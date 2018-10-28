«Люди шугаются. Я вернула свою вторую личность»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем психологическом состоянии во время произвольной программы на Skate Canada.
— С моральной стороны я очень довольна.
Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек.
Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно, — сказала Медведева в эфире телеканала "Матч ТВ".
Евгения Медведева заняла третье место на канадском этапе Гран-при. Победу одержала ее соотечественница Елизавета Туктамышева.