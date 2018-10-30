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Медведеву спросили об отношениях с молодым певцом
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Медведеву спросили об отношениях с участником «Евровидения» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что ее с болгарским певцом Кристианом Костовым связывают дружеские, а не романтические отношения. Об этом сообщает «Чемпионат».
В новом показательном номере Медведева выступила под музыку песни Beautiful Mess, с которой Костов занял второе место на «Евровидении-2017».
«Так получилось, что два 18-летних подростка работают вместе. Но я хочу сразу же развеять всё, что нагоняют обычно СМИ, — мы не пара», — подчеркнула фигуристка.
По словам Медведевой, они всегда на связи, много общаются, обсуждают общие интересы и поддерживают друг друга в трудные минуты.
Фигуристка рассказала, что познакомилась с Костовым около полугода назад на передаче «Пусть говорят». Певец сидел рядом с ней, и они начали разговаривать в рекламных паузах.
По словам Медведевой, когда в эфире программы показали отрывок выступления Костова на «Евровидении», она поняла, что должна кататься именно под эту песню. Фигуристка подчеркнула, что этот номер она поставила «до единого движения сама».
Показательный номер под Beautiful Mess Медведева исполнила после окончания второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В Канаде фигуристка заняла третье место.
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