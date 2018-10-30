Медведеву и Загитову сравнили со сцепившимися кошками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила своих коллег Алину Загитову и Евгению Медведеву с дерущимися кошками.
На своей странице в твиттере Туктамышева разместила gif-изображение, на котором две кошки тянут друг у друга зубами кусок мяса, а третья в этот момент откусывает из середины куска.
«Пускай мир наблюдает за битвой между Медведевой и Загитовой. Я? Я буду той кошкой посередине, которая наслаждается каждой секундой», — написала фигуристка.
Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 30 октября 2018 г.
Елизавета Туктамышева стала победительницей Гран-при Skate Canada в женском одиночном катании, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 203,32 балла. Евгения Медведева была первой в произвольной программе, но заняла итоговое третье место из-за неудачного катания в короткой программе.