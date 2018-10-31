В первенстве Загитовой усомнились

Бестемьянова поздравила Туктамышеву с победой на соревнованиях. Однако она считает, что спортсменка выглядела на льду не очень уверенно, и от нее "стоило ожидать большего", передает RT. Она надеется, что Елизавета сможет пробиться в финал Гран-при.

Когда Наталью спросили, является ли Туктамышева вторым номером российской сборной после Алины Загитовой, то она засомневалась в исключительности последней. "На данный момент не столь очевидно, что Загитова — безоговорочный лидер нашей национальной команды в женском одиночном катании. Ведь на последнем первенстве мира она не выглядела столь уверенно", — сказала эксперт.

Она заявила, что лучших фигуристок определит чемпионат России по фигурному катанию, который состоится в декабре этого года. "Тогда и станет понятно, кто и какого места в сборной достоин", — заключила Бестемьянова.

Наталья также отметила выступление Евгении Медведевой, которая заняла третье место на Гран-при по фигурному катанию в Канаде. Спортсменка показала худший результат за последние четыре года своих выступлений. Однако Бестемьянова не согласилась с этим утверждением и выступила в защиту молодой фигуристки. "Третье место Жени говорит лишь о том, что она может на равных соревноваться с сильнейшими фигуристками мира", — сказала Наталья.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду напомнила, что Медведева пропустила полгода, потому что восстанавливалась после тяжелых травм. Теперь ей нужно набрать "соревновательного опыта", который она растеряла за это время.

Skate Canada — это международный турнир по фигурному катанию, который проводится при поддержке канадской спортивной федерации. Соревнования проводятся среди фигуристов-одиночников и танцевальных пар.