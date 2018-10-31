«Трупы были выложены прямо на льду»

Фигурное катание в США завершилось кошмаром. Почему никого не наказали

«Колизей превратился в отделение местного морга. Трупы были выложены на опознание прямо на льду. Их просто некуда было девать».

31 октября 1963 года, в канун Дня всех святых, который сейчас известен миру как Хеллоуин, тысячи жителей американского города Индианаполиса решили обойтись без страшных костюмов и резных тыкв, а отправились со своими семьями на ледовое шоу, проходившее на местной арене. Однако то, что произошло в Колизее Индианаполиса, затмило собой Хеллоуин. Одна из самых страшных трагедии в истории города унесла жизни десятков человек. Это была настоящая история ужаса. Кровавая и жуткая.

Праздник на льду

В 1960-х ледовые шоу переживали небывалый расцвет. Американцы с удовольствием посещали выступления талантливых фигуристов, подчас совмещённые с концертами звёзд эстрады. На этом специализировалось и шоу Holiday on Ice, «Праздник на льду», запущенное ещё в 1943-м. 20 лет спустя в роковую ночь именно афиши этого шоу были расклеены по Индианаполису.

Трибуны тем октябрьским вечером были привычно заполнены. К фигурному катанию в США в начале 60-х вообще был особенный интерес. Внимание к нему привлекла авиакатастрофа 1961 года, в которой погибла вся сборная страны по фигурному катанию. Зрители по всей Америке считали своим долгом поддержать как отдельных фигуристов, так и весь вид спорта в целом.

4327. Столько билетов было продано на выступление Holiday on Ice. И все зрители действительно ждали праздника: шли на трибуны с семьями, с детьми, в отличном настроении. На арене они с удовольствием покупали программки, газировку и попкорн.

Никто не подозревал, что в одном из подтрибунных помещений около выхода номер 13 прохудился баллон с пропаном, предназначенный для использования в машинах по приготовлению попкорна. И газ начал медленно заполнять закрытую комнату.

Огненный кошмар

По свидетельствам очевидцев, шоу началось на 10 минут позже запланированного. Разумеется, никто в зале этим не возмущался — обычная техническая заминка.

Знал бы кто-то тогда, что произойдёт через два часа…

На часах было 23:06, до завершения шоу оставалось три минуты. Всё проходило отлично, зрители и артисты пребывали в превосходном настроении. Да и праздник же!

Внезапно из-под трибуны, расположенной у выхода номер 13, вырвался столб пламени. Десятки людей, находившихся на своих местах, за доли секунды оказались под сводами арены вместе со своими стульями и огромным бетонным куском трибуны. В мгновение ока всё смешалось, перевернулось и рухнуло в образовавшуюся на месте целого сектора воронку.

Хлопок. Удар. Вечные полсекунды тишины. А потом крики — боли и страха.

Десятки человек, оказавшихся над эпицентром взрыва, погибли мгновенно. Многие ещё дышали, но были погребены под грудами осыпавшегося бетона и мелкого стекла. Ещё несколько человек среди тех, кто бросился к выходу с трибун, не пострадавших от взрыва, погибли в давке.

Официальные источники сообщили о 74 жертвах. Последний погибший скончался в больнице через три месяца после трагедии. Ещё около 400 человек были ранены.

Как показало следствие, концентрация пропана за два часа достигла очень высокого уровня. И одной искры или окурка было достаточно, чтобы ледовое шоу превратить в огненный кошмар.

Если бы представление началось вовремя, трибуны могли бы уже опустеть.

Шоу должно продолжаться

Кошмар ещё несколько дней преследовал Индианаполис.

В Хеллоуин полиция и другие экстренные службы были переведены на повышенный уровень готовности, но такой трагедии, конечно, никто не мог ожидать. Двое суток спасатели разбирали разрушенную трибуну в надежде найти и спасти выживших. Но в эпицентре их не было.

Лёд Колизея превратился в отделение местного морга. Невозможно представить, через что проходили родственники погибших в этой трагедии. Им приходилось участвовать в процедуре опознания в десятке метров от эпицентра взрыва. По-другому было нельзя. Местный морг не был рассчитан на такое количество тел, а потому они были сложены на фанерных листах, прямо поверх залитого кровью льда. На фоне ярких декораций праздничного шоу, которые никто не убирал, это смотрелось особенно жутко.

Полиция тоже вела свою работу по определению причин трагедии. В итоге обвинение было предъявлено городскому пожарному маршалу, руководству спортивной арены и работникам компании, поставлявшей газовое оборудование. Глава Discount Gas Corp в итоге оказался единственным, кто сел на скамью подсудимых, но обвинительное заключение было отменено верховным судом штата Индиана. За трагедию никто так и не был наказан.

А шоу должно было продолжаться. Holiday on Ice в 1964 году вышло с новой программой. Колизей в Индианаполисе отремонтировали, и меньше чем через год «Битлз» собрали на обновлённой арене аншлаг. А Хеллоуин — по-прежнему праздник. Даже в Индианаполисе.