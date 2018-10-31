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Туктамышева предрекла победу Загитовой
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Туктамышева считает, что Загитова победит на Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала свой прогноз на распределении призовых мест в мужском и женском катании на третьем этапе Гран-при, который пройдёт в финском Хельсинки.
В своё Twitter 23-летняя спортсменка спрогнозировала победу своей соотечественницы Алины Загитовой. Второе место по её мнению займёт японка Каори Сакамото, а третье — другая представительница России — Станислава Константинова.
Туктамышева также предполагает, что в мужском одиночном катании победит Андрей Лазукин, а Михаил Коляда — станет третьим. Второе место по мнению победительницы Гран-при в Канаде завоюет японский фигурист Юдзуру Ханю.
Соревнования в Хельсинки пройдут со 2 по 4 ноября.
Ранее стало известно, кто из российских фигуристов выступит на Гран-при в Финляндии.
RT на русском: последние новости
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