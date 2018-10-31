Туктамышева предрекла победу Загитовой

Туктамышева считает, что Загитова победит на Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

There is golden prediction:

1. Zagitova

2. Sakamoto

3. Konstantinova



1. Lazukin

2. Hanyu

3. Kolyada #JACKIEvsLIZA— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 31 октября 2018 г. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала свой прогноз на распределении призовых мест в мужском и женском катании на третьем этапе Гран-при, который пройдёт в финском Хельсинки.

В своё Twitter 23-летняя спортсменка спрогнозировала победу своей соотечественницы Алины Загитовой. Второе место по её мнению займёт японка Каори Сакамото, а третье — другая представительница России — Станислава Константинова.

Туктамышева также предполагает, что в мужском одиночном катании победит Андрей Лазукин, а Михаил Коляда — станет третьим. Второе место по мнению победительницы Гран-при в Канаде завоюет японский фигурист Юдзуру Ханю.

Соревнования в Хельсинки пройдут со 2 по 4 ноября.

Ранее стало известно, кто из российских фигуристов выступит на Гран-при в Финляндии.