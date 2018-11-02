Роковая ошибка: Загитова провалила коронный каскад

Загитова выиграла короткую программу этапа Гран-при в Финляндии

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии. Ученице Этери Тутберидзе не помешала выбиться в лидеры грубейшая ошибка на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера. «Газета.Ru» рассказывает о первом соревновательном дне в Хельсинки.

Начало третьего этапа Хельсинки встретил небольшим, но очень долгим дождем. Столица Финляндии по-европейски удобна для проживания, по-северному мрачна и по-скандинавски уютна. Как и в находящемся относительно неподалеку Санкт-Петербурге, солнечных дней в году здесь крайне мало, однако температура воздуха значительно выше. Утром 2 ноября столбики термометра показывали десять градусов выше нуля.

Большое количество фанатов, которые приехали из Японии поддержать сильнейшего фигуриста-одиночника планеты Юдзуру Ханю, утром гуляли по центру города. Около памятника российскому императору и великому князю Финляндскому Александру II выстроилась огромная очередь из туристов.

Соревнования начинались в 15.00 по местному времени. До этого спортсмены проводили тренировочные сессии. Последними это делали мужчины.

И вновь, как вчера, на арене был практически аншлаг — почти все пришли посмотреть на Ханю. Японскую звезду поддерживали многочисленными баннерами.

Оба российских дуэта не показали идеальных прокатов, однако сумели оказаться в тройке лучших по итогам первого дня. Павлюченко и Ходыкин стали третьими с 63,80 баллами, а Забияко и Энберт — вторыми (67,59). Дуэт подкосило падение Александра на параллельном тройном тулупе. Правда, уступают россияне первому месту совсем немного — лидируют итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, набравшие 68,18 очка.

После выступлений спортивных дуэтов зрителей ждала короткая, но яркая церемония открытия, следом на лед вышли девушки.

В первой разминке выступала россиянка Дарья Паненкова . Для 15-летней экс-ученицы Этери Тутберидзе это был уже второй этап Гран-при. Неделю назад подопечная Анны Царевой выступала на Skate Canada. Тогда девушка заняла последнее место в короткой программе, а после произвольной финишировала только девятой из 11-ти участниц.

На этот раз было значительно лучше. Из всех элементов отрицательную оценку судей получил лишь каскад тройной лутц + тройной тулуп. Спортсменка набрала 58,23 балла — на семь больше, чем было неделю назад в Канаде.

По итогам проката Паненкова заняла шестое место, попав в сильнейшую разминку.

Россиянку Алину Загитову стадион встречал невероятно тепло. В этот момент показалось, что соревнования проходят на территории России. Однако проводящая первый серьезный старт после олимпийского сезона ученица Тутберидзе с волнением не справилась.

Загитова не смогла выполнить свой фирменный каскад — тройной лутц + тройной риттбергер: на втором прыжке вместо трех оборотов получился один.

Потери в баллах были колоссальными. Во-первых, базовая стоимость элемента понизилась почти в два раза (вместо тройного риттбергера судьи зачли одинарный). Также по шкале GOE все арбитры поставили Алине «минус пять».

В итоге коронный каскад набрал лишь 2,95 балла. На турнире «Нобельхорн трофи», который проходил в сентябре в Германии, Загитова получила за него 12,81 очка.

В этот момент напрашиваются аналогии со Skate Canada, где серьезную ошибку на каскаде в короткой программе допустила Евгения Медведева

Однако, в отличие от серебряной медалистки Игр-2018, Загитова все же стала промежуточным лидером. Оставшуюся часть программы российская спортсменка докатала идеально — ни один из элементов не был оценен меньше, чем 3,5 по шкале GOE. Итог — 68.90.

Второй стала 16-летняя представительница Японии Юна Шираива (63,77), третьей — 18-летняя бельгийка Луна Хендрикс.

На четвертом месте идет еще одна представительница России Станислава Константинова

Участница чемпионата мира — 2018 единственной из отечественных спортсменок упала — у фигуристки не получился тройной флип. Остальные элементы вышли идеально.

Константинова проигрывает идущей второй Шираиве всего лишь один балл и всерьез может претендовать на второе место по итогам этапа.

Попова и Мозгов после ритм-танца занимают седьмую строчку из десяти пар-участниц, а Степанова с Букиным смогли захватить лидерство. Своим выступлением они очаровали публику, а собравшиеся зрители долго аплодировали спортсменам и демонстрировали российские флаги.