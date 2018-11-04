Степанова оценила победу на этапе Гран-при

Российская фигуристка Александра Степанова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Хельсинки, передает "Советский спорт".
Вместе с Иваном Букиным Степанова заняла первое место среди танцевальных дуэтов.
"Это действительно наша первая победа на взрослом этапе Гран-при. Очень этому рады, потому что шли к этому достаточно долго. Не было у нас такого, что мы вышли в мастера и сразу очутились на высоких местах. Была проделана огромная работа, и хочется с каждым новым стартом, с каждым днем улучшать себя. Это очень хороший стимул, очень хороший пинок для нас, хорошая зарядка. Тренеры наши очень довольны этим стартом, и их похвала для нас очень дорого стоит", — приводит слова фигуристки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее Степанова и Букин выиграли Гран-при Финляндии в танцах на льду.