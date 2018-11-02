Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву

"Это часть ее номера. Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах.

В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений", — сказала Навка.

Ранее сообщалось, что американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием.