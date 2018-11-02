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Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву
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Навка поддержала раздевшуюся на льду Туктамышеву 

Газета.Ru 9 часов назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением о недавнем прокате российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в нижнем белье, сообщает "Реальное время".
"Это часть ее номера. Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что? Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах.
В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений", — сказала Навка.
Ранее сообщалось, что американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием.
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