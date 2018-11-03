Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при

В произвольной программе фигуристы набрали 130,92 балла, по сумме двух выступлений — 198,51 балла.

Второе место заняли итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (185,77), бронзовые медали завоевала еще одна российская пара Дарья Павлюченко Денис Ходыкин (185,61).

Забияко и Энберт ранее не побеждали на этапах Гран-при. В сезоне-2016/17 фигуристы заняли второе место на российском этапе турнира. В прошлом сезоне Забияко и Энберт выиграли серебро чемпионата Европы.

Позднее в субботу произвольные программы покажут женщины и танцевальные пары.

Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье.