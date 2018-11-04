«Думала всю ночь»: как Загитова настроилась на победу

Ханю вдохновился Плющенко

По итогам короткой программы у мужчин лидерство захватил двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю. Спортсмен набрал 106,69 баллов, установив новый мировой рекорд, однако все равно остался не до конца доволен своим прокатом.

«Сегодня было сложно, потому что я немного поменял заход на тулуп. Я могу сказать, что прыжки получились, но не могу сказать, что они были идеальны», — начал Ханю.

Кроме того, японец рассказал о выборе музыки для своих программ.

«Евгений Плющенко мой герой, но и Джонни Вейр мне всегда нравился, и прыжками, и вращениями. Он во многом меня вдохновлял. Я чувствую себя расслабленным в этом году, хочу кататься в удовольствие, поэтому выбрал музыку, которую использовали Вейр и Плющенко», — сказал Юдзуру на пресс-конференции.

Провалившийся в короткой программе Михаил Коляда с журналистами общаться отказался, а вот показавший пятый результат Андрей Лазукин достаточно долго отвечал на вопросы представителей СМИ. Спортсмен даже оценил показательный номер в образе стюардессы от своей девушки Елизаветы Туктамышевой , которая победила неделю назад в Канаде.

«Номер Лизы? Отношусь к этому прекрасно. Она встряхнула наш мир фигурного катания. И она же никак не оголилась, это просто топик. Сам бы не стал демонстрировать номер в подобном стиле», — начал Лазукин, который также рассказал о взаимоотношениях с Елизаветой на тренировках.

«Поддерживаем друг друга на тренировках — если Лиза собирает два тройных акселя подряд, а у меня не получается — это подстегивает», — заключил спортсмен.

«Два падения — две случайности»

Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в соревнованиях спортивных пар. Завоевать золото спортсменам не помешали падения Александра в короткой и произвольной программах. Энберт объяснил ошибки случайностью.

«Вчера пытался вспомнить, когда мы показывали короткую программу нечисто, и у меня не получилось. Хотя, наверное, это бы когда-то случилось, по теории вероятности. Конечно, расстроило, потому что это проходной элемент. Сегодня тоже — не срывали ни дома перед отъездом, ни здесь на тренировках. Две случайности подряд, как бы смешно это ни звучало.

Может быть, для меня это будет поводом побольше сконцентрироваться и уделить внимание прыжкам.

Но в принципе никаких технических проблем с этими элементами нет. Это спорт, все случается, нужно идти вперед.

Мы ехали на Гран-при как первый номер рейтинга его участников. На нас это немного давило, была ответственность, было непросто, но мы рады, что сумели победить», — сказал Энберт.

«Обыграть Загитову реально»

Российская фигуристка Алина Загитова, уверенно победившая в соревнованиях среди женщин, осталась не до конца довольна своими прокатами.

Честно говоря, выступлениями я не очень довольна. Произвольная программа чуть лучше короткой, но все равно была неидеальной.

Моя цель в нынешнем сезоне — кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание», — отметила спортсменка.

Также олимпийская чемпионка рассказала, что испытывала некоторые проблемы с настроем на старты.

«Сегодня у меня не было такого настроя, который всегда на каждом старте присутствует. Я долго не отпускала свою короткую программу, все анализировала всю ночь.

Встала утром и сказала себе, что должна хорошо откатать, чтобы зрители были довольны мной, чтобы всех порадовать своим катанием. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели», — сказала Загитова во время пресс-конференции после произвольной программы.

Российская фигуристка Станислава Константинова заняла второе место, набрав в произвольной программе лучшие баллы за элементы. Накануне она упала с тройного флипа.

«Я не забыла вчерашнее падение, ошиблась вчера случайно, а так меня все в настрое устроило. Вышла еще более уверенной. Настроена была показать все, что могу. Мы перед этим сезоном много работали над техникой. Поменяли манеру исполнения лутца. К третьему старту работа дала свои плоды», — отметила Константинова.

Спортсменка в произвольной программе выступает под из саундтрек к фильму «Анна Каренина», под который в прошлом сезоне каталась серебряная медалистка Игр-2018 Евгения Медведева

«У нас с Женей абсолютно разные «Анны Каренины». Разные интерпретации и разные куски музыки. Я Женю очень уважаю, ее «Анна Каренина» мне очень нравилась, но я стараюсь абстрагироваться от этого и интерпретировать так, как я умею.

Поначалу я старалась отключиться от всего того, что с ней происходило в романе, катать просто эмоции, любовь, страдания. Я исполняю эту программу второй сезон, и ко второй половине прошлого сезона мне пришло понимание того, что у нее было все, и она это все потеряла», — отметила Константинова.

«Нет предела совершенству, победить можно всех, даже Алину. Только для этого надо работать даже не на 200 процентов, а на 500. А как работает Алина, я знаю. И стараюсь работать так же, как она. Пока что не получается, но буду стараться», — заявила Паненкова.

«Ошибаемся из-за отсутствия права на ошибку»

«Права на ошибку ни у кого нет. Когда по этому поводу начинаешь нервничать, как раз ошибки и появляются.

Эти мыли надо отбрасывать. Это иногда тяжело сделать, но поддержка со стороны нашей команды действует положительно. И справляемся со своими эмоциями», — начала Степанова.

«Элементы выполняем по несколько раз в день, и они уже идут на автомате. Остается только показывать эмоции. Но сосредоточенность должна быть, конечно», — подчеркнула спортсменка.

Партнер Александры добавил, что ему очень понравилась их произвольная программа.

«Если честно, программа у нас настолько классная, и она нас так заряжает, что мы не думаем ни о чем. Конечно, переживания какие-то всегда есть, но конкретно во время программы — нет», — отметил Букин.

Соревнования завершатся в воскресенье, 4 ноября. В 15.00 по московскому времени мужчины продемонстрируют свою произвольную программу.