Тарасова похвалила Загитову и Константинову

Тарасова похвалила фигуристок в Instagram за отличное выступление.

На соревнованиях в Хельсинки Загитова заняла высшую строчку пьедестала, а Константинова завоевала серебряную медаль.

По итогам произвольной и короткой программ Загитова набрала в сумме 215,29 балла, обогнав соотечественницу почти на 18 баллов.