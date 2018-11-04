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Тарасова похвалила Загитову и Константинову
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Тарасова похвалила Загитову и Константинову 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Instagram
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила фигуристок Алину Загитову и Станиславу Константинову с успешным выступлением на этапе Гран-при в Финляндии.
Тарасова похвалила фигуристок в Instagram за отличное выступление.
На соревнованиях в Хельсинки Загитова заняла высшую строчку пьедестала, а Константинова завоевала серебряную медаль.
По итогам произвольной и короткой программ Загитова набрала в сумме 215,29 балла, обогнав соотечественницу почти на 18 баллов.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали победителями этапа Гран-при в Финляндии.
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