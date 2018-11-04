Раздевайся, пока горяча. Туктамышева всё-таки добилась своего

Зачем российская фигуристка разделась на льду? Потому что ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. И возвращение мужчин тут ни при чём.

Как удивительно легко порой перевернуть всё с ног на голову. И наоборот. Перед началом сезона в фигурном катании все говорили только о холодной войне Алины Загитовой и Евгении Медведевой , которые вроде как должны были сначала заочно, а потом и в личной дуэли делить между собой золотые медали, славу и внимание зрителей. И ещё немного говорили о юных вундеркиндах, готовых показывать миру четверные прыжки.

Но прямо сейчас, даже через день после победы Загитовой на этапе Гран-при самая популярная фигуристка мира — Елизавета Туктамышева . Казалось, что чемпионка мира-2015, потерявшаяся в толпе учениц Тутберидзе, была всеми забыта, но не тут-то было. Именно она в новом сезоне взорвала и без того истеричный и психованный мир женского катания. Сейчас все говорят только о ней, повторяют за ней и хотят быть похожими на неё. Даже мужчины. Как это возможно?

«Возвращаю мужчин в фигурное катание!»

Туктамышева наконец-то справилась со всеми своими проблемами, долечила все травмы и добилась стабильного исполнения сложнейшего тройного акселя. Всё это позволило создать классную стартовую позицию перед началом сезона 2018/19. Главное было не проспать старт.

И на первом крупном международном турнире Лиза всё сделала здорово: показала классное катание и при этом победила именитую соотечественницу — Медведеву, ставшую третьей. Широкие массы болельщиков вспомнили, что есть в России и такая чемпионка мира!

Но Лиза на этом не остановилась, и подготовила второй мощный удар. На том же этапе Гран-при в Канаде она во время показательного выступления разделась на льду под песню Бритни Спирс Toxic. Девушка сбросила верхнюю часть костюма, и осталась в одном бюстгальтере. Это было далеко не самое откровенное выступление в истории фигурного катания, но сам факт раздевания девушки на льду привлёк внимание болельщиков по всему миру. В первую очередь, мужчин.

На следующий день Туктамышева именно так и мотивировала своё выступление: «Возвращаю мужчин в фигурное катание», — написала фигуристка в своём «инстаграме».

Однако пока складывается впечатление, что привлекательность фигурного катания в целом заботит Лизу далеко не в первую очередь. Возможно, у неё другие цели и мотивы.

Пиар «Императрицы»

Банально, но факт — век спортсмена короток, особенно в женском фигурном катании. А после завершения спортивной карьеры нужно же чем-то заниматься и на что-то жить. У фигуристов обычно два пути — в тренеры и в шоу. Идти в тренеры Туктамышева, судя по всему, не хочет. А для шоу и всего остального нужна максимальная популярность. Украсть её у Медведевой и Загитовой непросто, но, как показал пример Лизы, возможно. В новом сезоне она осознанно старается привлекать к себе внимание. Без спортивных результатов, наверное, это смотрелось бы смешно. Но вкупе с победой на первом же важном старте сезона это выглядит агрессивным и эффективным пиаром. Серьёзно выглядит даже презентация личного бренда «Императрица»: «Императриц в фигурном катании ещё не было», — мощно заявила Лиза.

@TuktikLiza you inspired me pic.twitter.com/84ceNsmve7— Nicky Bausenwein (@nbausen) 31 октября 2018 г. Флешмоб #Tuktikchallenge стал идеальным продолжением и без того классной пиар-атаки. Не только девушки поддержали Туктамышеву, раздеваясь на льду. Но даже мужчины… и дети!

Хорошее катание, напористый и своевременный пиар сделали своё дело: Медведева и Загитова ушли на второй план, а Туктамышева обрела небывалую популярность — даже в 2015-м о ней не говорили так, как сейчас. Но удержаться на этом уровне будет непросто. Дальше раздеваться некуда. Нужно придумывать что-то ещё.