Что говорили о победе Загитовой на этапе Гран-при в Финляндии

Алине Загитовой удалось справиться с волнением и успешно выступить в произвольной программе на этапе Гран-при в Финляндии. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков . Между тем заслуженный тренер страны Олег Васильев отметил, что программа действующей олимпийской чемпионки требует доработки, а известная фигуристка Алёна Леонова выразила мнение, что к следующему турниру Загитова должна подойти в идеальной форме.

Российские фигуристки продолжают добывать победы на этапах Гран-при. Если в Канаде золотая медаль вопреки ожиданиям многих досталась не записной фаворитке Евгении Медведевой , а её менее прославленной сопернице Елизавете Туктамышевой , то в Финляндии сюрпризов не произошло. Алина Загитова пусть и не идеально, но очень уверенно исполнила свою программу и набрала в сумме 215,29 балла. К слову, второе место также заняла спортсменка из России Станислава Константинова , но её отставание от победительницы оказалось катастрофически большим — 17,72 балла.

Несмотря на то, что сама Загитова оказалась не довольна своим выступлением на соревнованиях в Хельсинки, уровень её подготовки был довольно высоко оценён экспертами. Так, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух выразил мнение, что Алине удалось справиться с давлением и хорошо откатать произвольную программу.

«В первую очередь хочу поздравить Алину с хорошим выступлением. Этот сезон очень сложный для неё, поскольку в прошлом году она была некой тёмной лошадкой за спиной Медведевой, а сейчас она лидер сезона. Все ждут от неё чистых прокатов, и поэтому есть волнение. Но она справилась. Надо подчеркнуть, что её программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной. Она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы. Загитова прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет исполнять три с половиной оборота в произвольной», — цитирует Авербуха ТАСС.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков согласился с тем, что в ходе короткой программы Загитова испытывала явное волнение, но в произвольной смотрелась гораздо увереннее.

«После олимпийского сезона очень тяжело начинать тренироваться в полную силу. До чемпионата мира ещё далеко (турнир пройдёт в марте 2019 года в Японии. — RT), есть время откорректировать все недочёты», — сказал Горшков.

Помимо действующей олимпийской чемпионки, Горшков поздравил наставников фигуристки Этери Тутберидзе Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза с успехом на финском этапе Гран-при.

Прокомментировал выступление Загитовой и генеральный директор ФФККР Александр Коган . По его мнению, победа в Хельсинки подтверждает, что Алина по праву носит звание олимпийской чемпионки.

«Алина подтвердила свой статус. Зрители очень хорошо приняли её программы. Это говорит о том, что она на правильном пути. Сезон тяжёлый, длинный, первый в олимпийском цикле. Это важно, чтобы в дальнейшем показывать высокие результаты», — приводит слова Когана РИА Новости.

Заслуженный тренер России Олег Васильев позитивно оценил выступление Загитовой в Финляндии, но выразил мнение, что спортсменке есть над чем трудиться.

«Видно, что не всё доработано. Программа ещё не до конца сделана в плане лёгкости катания, чему следствие тот факт, что в последнее время у неё не идёт её убойный каскад лутц — риттбергер. Но для начала ноября такой расклад — это очень хорошо. Если бы она сейчас была идеальной и улучшать было бы нечего, то было бы хуже», — выразил мнение специалист.

Он считает, что нынешнее состояние Загитовой позволяет рассчитывать на удачное выступление российской фигуристки на будущем чемпионате мира, а также отметил, что Алина и её главная конкурентка Евгения Медведева находятся в схожих ситуациях.

«Она (Медведева. — RT) вообще три месяца не каталась. По пути к старту номер один, который состоится в марте, они обе на данный момент не до конца готовы. Есть технические огрехи, есть проблемы выносливости, есть хореографические, но они решаемы. И я думаю, что за четыре месяца они с этим справятся», — заключил Васильев.

Как отметила серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова, причиной проблем Загитовой в короткой программе могла стать спешка.

«Хочется сделать побыстрее этот сложный элемент, избавиться от него поскорее. Она, конечно, поторопилась, потеряла концентрацию. В моей карьере у меня тоже один раз такое было. Этот тот момент, когда ты ничего не можешь с этим сделать», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции Загитова сама призналась, что испытывает неприятные ощущения в теле. При этом Леонова считает, что фигуристка отлично справляется с возрастными изменениями.

«Я не вижу тут никаких проблем. Может быть давление сказывается, груз ответственности. Но это естественно, когда ты номер один. От неё все хотят, требуют и ждут. Но она сказала в интервью, что не робот и что ошибается. Однако это было лишь начало сезона, на втором этапе Загитова должна откатать идеально», — уверена спортсменка.

Эксперты не оставили без внимания и успех Константиновой, которая завоевала свою первую медаль в рамках Гран-при.

«Второе место для неё — очень хороший результат. Серебро может помочь выйти в финал Гран-при. Пока наши девчонки молодцы, идём очень успешно. Японки тоже очень сильные, и обыграть их вот так с лёту — тоже очень достойно», — отметил Авербух.

При этом Горшков выразил надежду, что в будущем Константинова сможет поддерживать планку, взятую в Хельсинки.

«Не в обиду Станиславе скажу — хотелось бы чаще видеть такое катание, как сейчас в Финляндии. В последний раз я видел подобное на чемпионате России. Молодец, и моё пожелание ей — стараться настраивать себя так каждый раз», — заявил Горшков.

«Я их поздравляю, они победили за счёт того, что на высоком уровне исполнили почти все элементы произвольной программы. Показали красивое и артистичное катание, которое великолепно сочеталось с музыкой и хореографией. По сравнению с другими их выделял классический стиль исполнения», — заявила Москвина.

В танцах льду с серьёзным преимуществом победили Александра Степанова Иван Букин , также оставив серьёзную заявку на попадание в финал Гран-при.

«Они показали самый высокий результат среди наших танцевальных дуэтов, которые участвовали в Гран-при и «Челленджерах». Самое главное, что у них было очень достойное катание, как мы говорим, на разрыв аорты. Это радует, потому что мы сможем увидеть на чемпионате страны достойную конкуренцию», — выразил мнение Коган.

Он также выразил надежды, что нынешний сезон может стать для России переломным в танцах на льду, а страна снова сможет бороться за самые высокие места в данной дисциплине.