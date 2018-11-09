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Туктамышева стала первой по итогам короткой программы
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Гран-при Японии. Туктамышева стала первой по итогам короткой программы 

Вести.Ru + ещё 64 1 час назад
Фото: EPA
В Хиросиме завершилась короткая программа у женщин на четвертом этапе Гран-при Японии NHK Trophy. По ее итогам первое место заняла российская фигуристка Елизавета Туктамышева, набравшая 76,17 балла.
На втором месте расположилась японка Сатоко Мияхара (76,08). Ее соотечественница Маи Михара (70,38) стала третьей. Россиянки Алена Леонова (68,22) и Мария Сотскова (60,75) оказались соответственно на шестом и девятом местах.
Произвольную программу фигуристки представят 10 ноября. Ранее на Гран-при Японии российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми по итогам короткой программы.
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