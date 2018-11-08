Почему фигуристки начали раздеваться

Растопить лед: российские фигуристки показывают откровенные номера

Евгения Медведева и Российские фигуристки Елизавета Туктамышева Алина Загитова начинают кардинально менять подход к показательным выступлениям. В своих последних номерах отечественные спортсменки продемонстрировали, что оружием фигуристок могут быть не только эффектные прыжки и вращения, но и женская красота.

В последнее время в мире российского фигурного катания набирает обороты мода на откровенные показательные программы. Одни из самых известных отечественных фигуристок-одиночниц Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова своими последними выступления в некотором роде шокировали своими образами и натолкнули на размышления о появившейся тенденции сексуальных выступлений.

Первооткрывательницей появившегося тренда в России на откровенные наряды стала Елизавета Туктамышева.

Во время показательного выступления на втором этапе Гран-при Skate Canada 21-летняя фигуристка предстала перед болельщиками в наряде стюардессы, заботливо разнесла напитки зрителям и по ходу номера сорвала с себя кофту, оказавшись в одном бюстгальтере. Программа Императрицы, которую она исполняла под популярную композицию Бритни Спирс Toxic, взбудоражила мир фигурного катания.

Любопытно, что реакция общественности не пестрила критикой Туктамышевой. Подавляющее большинство спортсменов поддержало яркий номер Елизаветы, а некоторых выступление россиянки вдохновило.

Does this count as the #Tuktikchallenge? @TuktikLiza pic.twitter.com/6NP7FHdZXx— Amber Glenn (@AmberGlenn_) 1 ноября 2018 г. 19-летняя американская фигуристка Эмбер Гленн в своем твиттере опубликовала видеозапись тренировки, где повторила номер Туктамышевой с раздеванием. Свое сообщение она сопроводила хэштегом #Tuktikchallenge.

«Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров», — написала Туктамышева под роликом с раздеванием Гленн.

В России выступление Туктамышевой произвело настоящий фурор. Елизавету неоднократно хвалили за смелость и открытость, а она лишь отшучивалась, что таким образом решила «вернуть мужчин в фигурное катание».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поддержал идею о том, что мужчинам всегда нравилось фигурное катание как элемент демонстрации женской красоты. По ее мнению, подобных выступлений должно становиться больше.

«Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах», — начала она.

«В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений», — приводит слова Навки «Реальное время».

Поспорить с Туктамышевой за звание самого откровенного наряда этапа Гран-при в Канаде вполне могла ее соотечественница Евгения Медведева

Бывшая ученица Этери Тутберидзе представила совершенно новую показательную программу: чувственную, нежную и сексуальную.

Под песню Beautiful Mess своего друга и певца Кристиана Костова 18-летняя Медведева исполнила номер показательной программы в костюме, в котором выступила в роскошной черной комбинации и мужской белой рубашке, которая по ходу номера элегантно развивалась на ветру.

Позднее двукратная чемпионка мира призналась, что новая показательная программа — полностью ее творение. По словам Медведевой, она самостоятельно продумывала каждый этап номера: движения, музыку, костюм, который даже сама украсила стразами.

Трансформация Медведевой в очередной раз дает понимать: Евгения не перестает меняться после ухода от Тутберидзе и переезда в Канаду.

Тенденция с раздеванием нашла воплощение в выступлениях еще одной российской фигуристки. Алина Загитова после победы на этапе Гран-при в Финляндии изрядно порадовала поклонников, в произвольной программе представ в образе роковой женщины.

Несмотря на свой юный возраст (Алине всего 16 лет), изящность и красота, которую Загитова продемонстрировала в показательном выступлении, не могла остаться без внимания. Олимпийская чемпионка вышла на лед в латексном костюме, кожаной куртке, ее волосы были растрепаны, а яркая красная помада подчеркивала ослепительную улыбку Загитовой.

Под светом софитов россиянка буквально «расстреливала» болельщиков томным взглядом и плавными кошачьими движениями.

Номер Загитовой слегка напомнил выступление Туктамышевой. Но если Елизавета сорвала с себя кофту и оказалась в одном бра, то в случае Загитовой все было скромнее: Алина начала стягивать кожаную куртку, но, быть может, в силу возраста, решила не раздеваться до бюстгальтера — олимпийская чемпионка осталась в черной майке.

Даже несмотря на то, что полного раздевания в номере Загитовой не было, ее номер безусловно оставил у всех поклонников положительное впечатление. И, самое главное, дал понять — Алина взрослеет не только физиологически, но и психологически, если отваживается на подобные выступления. Номер на турнире Nebelhorn Trophy, где она исполнила показательное выступление в образе героини серии видеоигр и кинофильмов Лары Крофт — только лишнее тому подтверждение.

Приятно видеть, что в плане своего спортивного развития российские фигуристки растут ментально. В арсенале отечественных спортсменок теперь не только тяжелейшие технические компоненты, но и завидное умение демонстрировать свою красоту.