Мы ждём, Лизавета! Рискнёт ли Туктамышева сделать это ещё раз?

Всего за месяц Лиза стала суперзвездой. Теперь она должна сиять ещё ярче. И, конечно же, показывать ещё больше.

О любви японцев к фигурному катанию известно всем. В ближайшие дни в Страну восходящего солнца заглянет серия Гран-при, четвёртый этап которой пройдёт в Хиросиме с 9 по 11 ноября. В женских соревнованиях ожидается увлекательное соперничество между россиянками и хозяйками льда, а хедлайнером этапа однозначно будет наша Елизавета Туктамышева

По сути, сезон только начался, но Лиза уже успела многое: победила на этапе Гран-при в Канаде, оставив позади Евгению Медведеву , поразила мир откровенностью в показательном выступлении и одним постом в «Инстаграме» умудрилась настроить против себя поклонников и Загитовой, и Медведевой. Всё это привело к тому, что всего за месяц её популярность достигла небывалого уровня. Даже в 2015 году, когда подопечная Алексея Мишина весь сезон штамповала победные прокаты, такого хайпа вокруг неё не было и близко. Но одно дело — ворваться в информационное поле, и совсем другое — удержаться в нём на сколь-нибудь продолжительный срок. Для этого нужно удивлять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) 5 Ноя 2018 в 9:35 PST Удастся ли Туктамышевой шокировать всех в Хиросиме? Или фантазии хватило только на яркий старт?

Трюк с раздеванием

Елизавета начала сезон на небольших турнирах в Италии и Финляндии, где добилась побед и чётко обозначила свои притязания на мировое лидерство. Но первым серьёзным испытанием для 21-летней спортсменки стал этап Гран-при Skate Canada. Перед его стартом основное внимание было приковано к Медведевой, и даже после короткой программы больше говорили о провале Жени, чем о безупречном прокате Лизы с чистым тройным акселем. В произвольной Туктамышева на своём коронном прыжке упала, но смогла удержать преимущество и лишь на 0,26 балла превзошла ставшую второй японку Мако Ямашиту. Успеху россиянки, конечно, порадовались, но как-то сдержанно и буднично.

Всё изменилось уже на следующий день. Туктамышева во время показательного проката разделась до нижнего белья, чем произвела настоящий фурор. Кадры стриптиза на льду облетели все мировые СМИ, десятки фигуристок и даже фигуристов из разных стран начали подражать пылкой девушке, а любители и специалисты разделились на два лагеря. Одни хвалили Лизу за смелость и восхищались её женственностью, другие же поспешили окрестить вульгарной и безвкусной. Но эффект был достигнут — о ней заговорили даже больше, чем о Медведевой и Загитовой.

Пожар в соцсетях

После канадского этапа у Елизаветы возникла двухнедельная пауза перед соревнованиями в Хиросиме, но это не помешало ей и дальше эпатировать публику. Уже не на льду, а в социальных сетях. Пост с видео, где две кошки перетягивают кусок мяса, а третья спокойно кусает сбоку, Лиза подписала так: «Пусть мир наблюдает битву между Медведевой и Загитовой. Я буду той кошкой посередине, которая наслаждается каждой секундой». Подтекст очевиден: ей хочется быть в числе главных звёзд женского фигурного катания, а не первой после Загитовой и Медведевой. Разумеется, таким противопоставлением Туктамышева настроила против себя поклонников обеих фигуристок, зато укрепила образ роковой стервозной красотки.

А ещё был смелый обмен колкостями с известным твиттер-хулиганом Алексеем Спиридоновым . В частности, Елизавета подчеркнула, что волейболист в отличие от неё не выигрывал чемпионат мира, а также предложила поспорить на то, что он редко будет попадать в стартовый состав своего клуба. Спиридонов, естественно, в долгу не остался и заявил, что вообще не знает, кто такая Туктамышева, а резкий рост числа её подписчиков в «твиттере» поставил в заслугу себе и Евгению Кафельникову.

Тут надо отдать должное Лизе. За несколько дней до этапа в Японии она объявила о временном отказе от социальных сетей. «Затихаю везде, потому что и так стало слишком много Туктамышевой в новостях», — такой взгляд самой спортсменки даёт понять, что с адекватностью у неё всё в порядке. Теперь важно увидеть, насколько ей удалось подготовиться к этапу Гран-при в Хиросиме, где ей предстоит выступать в новом статусе.

Чем удивлять будете?

Туктамышева будет главной звездой этапа в Хиросиме. Она заслужила это право и классным катанием, и планомерной работой по популяризации себя и собственного бренда. Но для того, чтобы засиять ещё ярче, а не сорваться с небосклона Лизе обязательно нужно удивлять. От неё ждут не только чистого катания, но и сногсшибательного перфоманса.

Придумает ли Туктамышева что-то новое? Или решит сосредоточиться на фигурном катании как таковом? Среди соперниц Лизы наиболее опасной выглядит японка Сатоко Мияхара, набравшая на первом этапе в США 219,71 балла. Пока эта самая высокая сумма, которой удавалось добиться «одиночницам» на этапах Гран-при в этом сезоне. У Елизаветы, к примеру, в Лавале было на 16 с лишним баллов меньше. При чистых прокатах Туктамышевой вполне по силам бороться с Мияхарой. Главное, чтобы судьи не вмешались в борьбу и не подтянули домашнюю фигуристку. Тем более оценки Лизы за короткую программу в Канаде у многих вызвали вопросы.

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