Туктамышева прокомментировала победу в Японии

Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме.

«Очень счастлива откатать свою короткую программу так, как это было сегодня. Я больше нервничала, чем в Канаде, и было сложно кататься, так как я находилась в немного сонном состоянии», — приводит слова спортсменки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Она также сказала, что вкладывает много энергии в своё выступление, так как ей очень хочется добиваться успешного результата.

«Я опустошена в эмоциональном плане, и мне нужно восстановиться для произвольной программы. Хочу выступить лучше, чем в Канаде. Сатоко Мияхара по очкам очень близко ко мне находится. Завтра будет интересная битва, и я надеюсь, что мы все покажем отличный прокат. Пусть победит сильнейший», — добавила Туктамышева.

Ранее Авербух назвал спортивную форму Туктамышевой блестящей.