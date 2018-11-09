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Туктамышева прокомментировала победу в Японии
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Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе на этапе Гран-при в Японии 

RT на русском 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме.
«Очень счастлива откатать свою короткую программу так, как это было сегодня. Я больше нервничала, чем в Канаде, и было сложно кататься, так как я находилась в немного сонном состоянии», — приводит слова спортсменки официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Она также сказала, что вкладывает много энергии в своё выступление, так как ей очень хочется добиваться успешного результата.
«Я опустошена в эмоциональном плане, и мне нужно восстановиться для произвольной программы. Хочу выступить лучше, чем в Канаде. Сатоко Мияхара по очкам очень близко ко мне находится. Завтра будет интересная битва, и я надеюсь, что мы все покажем отличный прокат. Пусть победит сильнейший», — добавила Туктамышева.
Ранее Авербух назвал спортивную форму Туктамышевой блестящей.
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