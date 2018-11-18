У Загитовой заболели суставы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что испытывает боли в суставах. Из-за этого спортсменка вынуждена выступать с тейпами на правом колене и голени. Об этом она рассказала журналистам, передает ТАСС

«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы. Но это нужно просто перетренировать», — пояснила Загитова.

Фигуристка осталась недовольна своим выступлением на этапе Гран-при в Москве, хотя одержала победу, набрав 222,95 балла. «Выступление было не очень хорошим, но я очень рада, что смогла собрать все каскады. Последний прыжок не удался, это нелепая ошибка была, буду работать дальше», — сказала она.

Загитова добавила, что любовь к фигурному катанию ее вдохновляет: «Хоть иногда и бывают дни, когда я не очень хочу заниматься, но в этот момент меня поддерживают тренеры, родители. Есть еще много мотивации, о которой я могу сказать».

16 ноября спортсменка установила новый мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при. Она получила за выступление 80,78 балла и стала лидером соревнований.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане она победила с мировым рекордом, однако в августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/2019. Нововведение связано с изменением системы оценок.