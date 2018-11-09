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Воронов доволен своим прокатом
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Фигурист Воронов доволен своим прокатом в короткой программе на Гран-при Японии 

ТАСС + ещё 11 4 часа назад
Фото: Reuters
Россиянин Сергей Воронов сообщил, что доволен исполнением короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Об этом он рассказал в телефонной беседе с ТАСС.
31-летний Воронов занял второе место с результатом 91,37 балла. Первым стал японец Сёма Уно (92,49), третьим — еще один россиянин Дмитрий Алиев (81,16).
"Честно говоря, пока рано что-то говорить, но прокатом я действительно доволен. Просто доволен, — подчеркнул Воронов. — И я хотел бы сказать отдельное спасибо болельщикам — очень приятно кататься в Японии. В который раз эмоции просто нереальные".
Произвольную программу спортсмены покажут в субботу. Этап Гран-при завершится 11 ноября.
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