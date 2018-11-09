«Я была сонливой»: в чем Туктамышевой надо срочно прибавить

Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-при по фигурному катании в Хиросиме, но ее отрыв от японки Сатоко Мияхары составил более чем скромные 0,09 балла.

NHK Trophy — четвертый этап Гран-при в японской Хиросиме примечателен тем, что на нем может определиться первая участница финала. Победа или второе место гарантирует россиянке Елизавете Туктамышевой, выигравшей Skate Canada в Лавале, поездку в Ванкувер.

Впрочем, этап в Хиросиме изначально считался очень сложным, поскольку на нем выступают сразу три сильные японки: Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Маи Михара, вместе с Туктамышевой и другой россиянкой Марией Сотсковой , а также американкой Мэрайей Белл попавшие в сильнейшую разминку.

А самой первой свой прокат показывала еще одна российская фигуристка — Алена Леонова , заменившая в Японии снявшуюся с соревнования из-за травмы Елену Радионову

Леонова сделала ставку на надежность и чистоту исполнения, не поразив воображение сверхсложными элементами. Впрочем, каскад из тройных тулупов, двойной аксель и тройной флип, а также все остальные элементы она действительно исполнила уверенно и красиво.

Полученные россиянкой 68,22 балла надолго стали ориентиром для соперниц, и в первой разминке ее обойти — совсем ненамного — сумела лишь талантливая 16-летняя японка Рика Кихира.

Первая из хозяек льда получила 69,59 за очень яркий и мощный прокат, единственной неудачей которого стало падение на тройном акселе, безупречно исполненном спортсменкой во время разминки.

Открывавшая катание группы сильнейших американка Мэрайя Белл очевидно переволновалась и уступила лидерам достаточно прилично, зато вышедшая на лед следующей Елизавета Туктамышева откатала практически безупречно!

Тут был и чистый тройной аксель, и каскад тройных тулупов, и тройной лутц с дополнительной наценкой за исполнение во второй части программы. Разве что вращениям арбитры присудили третий уровень сложности, но четвертым в Хиросиме они не побаловали практически никого.

В итоге Елизавета за свое выступление получила 76,17 баллов и превзошла свой короткий прокат со Skate Canada.

Вот только оценки, выставленные россиянке за компоненты, сразу же показались как-то уж больно скромными для чемпионки мира 2015 года, очевидно вернувшейся в элиту после нескольких неудачных сезонов.

В итоге навязать борьбу за победу Елизавете смогла только еще одна японка Сатоко Мияхара, которая с каскадом «тройной лутц + тройной тулуп», двойным акселем и вращениями также третьего уровня уступила по части техники россиянке больше трех баллов.

Вот только почему-то на компоненты в случае Мияхары арбитры по-настоящему расщедрились, и она едва не обошла Туктамышеву по сумме баллов. Впрочем, и те 0,09 проигранных сотых очка не являются существенными, и победит на этапе та из двух фавориток, кто лучше откатает произвольную.

Третьей в итоге стала завершавшая соревнования третья японка Маи Михара, которая не обошлась без срывов, зато единственной получила четвертый уровень на вращениях и тоже не была обижена компонентами.

К сожалению, этого же не скажешь про Марию Сотскову, которая допустила ошибку в начале выступления при исполнении каскада, но дальше была хороша, а заработала только 60,75 из-за провальных компонентов, что привело ее на восьмое место и в первую разминку (единственной из россиянок) в произвольной программе.

«Очень счастлива тому, как я откатала сегодня короткую программу. Я больше нервничала, чем на Skate Canada, да и кататься было тяжелее, потому я была немного сонливой. Но я вложила много энергии в эту программу, потому что хотела выступить очень хорошо, — рассказала после выступления Туктамышева.

— Сейчас я чувствую небольшую эмоциональную опустошенность. Хочу восстановиться до произвольной программы, где намерена выступить лучше, чем на Skate Canada».

«Идеального ничего нет в жизни. Есть только приближенное к идеальному. Сегодня прокат Лизы было из этой категории, — поделился со «Спорт-Экспрессом» впечатлениями от проката Туктамышевой олимийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

— Она все выполнила на потрясающем уровне. И, слава богу, что справилась с самым сложным для женского одиночного катания прыжком — тройным акселем».

«Поздравляю Лизу, она находится в блестящей спортивной форме и показала очень хорошее выступление в короткой программе, блистательно и чисто был исполнен тройной аксель. В очень сложной борьбе в Японии с японскими фигуристками Туктамышева лидирует, — цитирует ТАСС призера Олимпийских Игр по фигурному катанию, а ныне хореографа Илью Авербуха

— Будет очень сложно удержать преимущество в произвольной программе, конкуренция очень высока. Если Лиза сможет удержаться в тройке сильнейших, это будет большим успехом. После взлетов и падений, после того, как Туктамышева не попадала в состав сборной, она возвращается и становится одним из лидеров российской команды.

Заниженные оценки за компоненты — это следствие того, что у нее были неудачные предыдущие сезоны, и судьи действительно не ставят компоненты так, как тем, кого уже признали.

Но у Лизы основной акцент делается на технику. В технике прыжков она получает высокие баллы, а за компоненты на данный момент чуть хуже».