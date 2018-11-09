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Раскритиковавшая Загитову американка оценила Туктамышеву
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Раскритиковавшая Загитову американка оценила другую фигуристку РФ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американская фигуристка Эшли Вагнер, раскритиковавшая Алину Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане, оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Токио.
На своей странице в Instagram Вагнер написала, что восхищена прокатом Туктамышевой.
«К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела на соревнованиях Елизавета — невероятно сексуальная и дерзкая!», — написала американка.
9 ноября Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy, набрав 76,17 балла. Произвольная программа будет представлена 10 ноября.
После Олимпийских игр Эшли Вагнер раскритиковала выступление Алины Загитовой, заявив, что первую часть произвольной программы россиянка «убивала время», а вторую «только прыгала». По мнению Вагнер, такой прокат далек от фигурного катания.
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