Раскритиковавшая Загитову американка оценила Туктамышеву

Раскритиковавшая Загитову американка оценила другую фигуристку РФ

На своей странице в Instagram Вагнер написала, что восхищена прокатом Туктамышевой.

«К ее тройному акселю нет ни единого вопроса. Это самый солидный аксель из тех, что я видела на соревнованиях Елизавета — невероятно сексуальная и дерзкая!», — написала американка.

9 ноября Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на четвертом этапе серии Гран-при NHK Trophy, набрав 76,17 балла. Произвольная программа будет представлена 10 ноября.

После Олимпийских игр Эшли Вагнер раскритиковала выступление Алины Загитовой, заявив, что первую часть произвольной программы россиянка «убивала время», а вторую «только прыгала». По мнению Вагнер, такой прокат далек от фигурного катания.